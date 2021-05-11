В Украине планируют запуск COVID-сертификатов: какие "бонусы" ждут украинцев

Об этом заявил в интервью для РБК-Украина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, в Украине есть города и городки, которые могут провакцинировать свое население. Особенно это касается курортных городов, отметил Шмыгаль.

"Если провакцинируются все жители этого городка и все работники курортных заведений, в таком городке может быть создана так называемая "зеленая зона", куда могут ехать туристы. Конечно, с определенными ограничениями, если они не вакцинированы. Но город сможет работать в обычном нормальном режиме", - сказал он.

Отметим, в Украине уже более 865 тысяч человек получили одну дозу вакцины от COVID-19, полный курс вакцинации прошли около 700 человек.