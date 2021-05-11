В Україні планують запуск COVID-сертифікатів: які "бонуси" чекають українців

В Україні планують запустити COVID-сертифікати . Міністерство охорони здоров'я опрацьовує, які "бонуси" будуть для вакцинованих українців.

Про це заявив в інтерв'ю для РБК-Україна прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, в Україні є міста і містечка, які можуть провакцинувати своє населення. Особливо це стосується курортних міст, зазначив Шмигаль.

"Якщо провакцинуються всі жителі цього містечка і всі працівники курортних закладів, в такому містечку може бути створена так звана "зелена зона", куди можуть їхати туристи. Звичайно, з певними обмеженнями, якщо вони не вакциновані. Але місто зможе працювати в звичайному нормальному режимі", - сказав він.

Зазначимо, в Україні вже понад 865 тисяч осіб отримали одну дозу вакцини від COVID-19, повний курс вакцинації пройшли близько 700 осіб.