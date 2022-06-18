В Украине планируют ввести санкции против "Роснефтегаза"

Кабмин предлагает Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против российской компании "Роснефтегаз", а также аффилированных с ней предприятий, в том числе и компании "Татойл".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
"Санкции предусматривают блокирование активов и предотвращают выведение капитала из Украины. Государство прозрачным и законным способом работает над тем, чтобы конфисковать все активы, связанные с государством-агрессором", - пояснил он.
Отметим, "Роснефтегаз" - российская компания, управляющая активами в области нефтяной и газовой промышленности. "Роснефтегаз" является владельцем контрольного пакета акций "Роснефти", 10,97% акций "Газпрома", а также 26,36 % акций ОАО "Интер РАО". 100% акций "Роснефтегаза" принадлежат государству. Большая часть доходов компании - дивиденды по акциям "Роснефти" и "Газпрома".
Ранее 9 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против российского президента Владимира Путина.
Также Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности (СНБО) о персональных санкциях в отношении представителей российского правительства и Кремля. В него вошли пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, глава Минобороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров и другие.
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