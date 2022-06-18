RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні планують ввести санкції проти "Роснефтегаз"

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Уряд пропонує Раді національної безпеки та оборони (РНБО) ввести санкції проти російської компанії "Роснефтегаз", а також афілійованих з нею підприємств, зокрема і компанії "Татойл".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Санкції передбачають блокування активів і запобігають виведенню капіталу з України. Держава в прозорий та законний спосіб працює над тим, аби конфіскувати всі активи, пов’язані з державою-агресором", - пояснив він.

Зазначимо, "Роснафтогаз" - російська компанія, яка управляє активами в галузі нафтової та газової промисловості. "Роснафтогаз" є власником контрольного пакету акцій "Роснефти", 10,97% акцій "Газпрому", а також 26,36% акцій ВАТ "Інтер РАТ". 100% акцій «Роснафтогазу» належать державі. Більшість доходів компанії - дивіденди з акцій "Роснефти" та "Газпрому".

Раніше, 9 червня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції проти російського президента Володимира Путіна.

Також Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки (РНБО) про персональні санкції щодо представників російського уряду та Кремля. До нього увійшли прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, голова Міноборони Сергій Шойгу, голова МЗС РФ Сергій Лавров та інші.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБО