В Украине планируют урегулировать деятельность риелторов

Фонд государственного имущества вместе со специалистами в сфере продаж недвижимости разработал проект закона "О брокерской деятельности в сфере недвижимости". Об этом и.о. главы ФГИ написал на своей странице в Facebook.

Как отметил глава ведомства, на сегодня отсутствует какое-либо законодательное регулирование брокерской деятельности, нет нормативной базы, которая бы устанавливала общие правила деятельности в этой сфере.

"И главное не определены правовые последствия за нарушение законодательства. Это повлекло появление на рынке "серых" риелторов, деятельность которых не всегда явояеися качественной и профессиональной, и иногда, даже, мошенничеством", - рассказал он.

Согласно законопроекту, брокер это лицо, которое имеет трехлетний опыт работы агента по недвижимости, успешно сдал квалификационный экзамен, получил квалификационный сертификат брокера по недвижимости и информация о нем содержится в Государственном реестре брокеров по недвижимости и субъектов брокерской деятельности.

Осуществлять брокерскую деятельность в сфере недвижимости сможет исключительно субъект брокерской деятельности, который имеет в своем штате хотя бы одного брокера по недвижимости. Также законопроект предусматривает агента по недвижимости, которым является помощник брокера. Агент должен пройти профессиональную подготовку и получить свидетельство о прохождении обучения, рассказал Трубаров.

Согласно законопроекту, брокер будет обязан каждые три года подтверждать квалификацию путем сдачи квалификационного экзамена. Государственное регулирование брокерской деятельности в сфере недвижимости будет осуществляться Фондом государственного имущества Украины, который будет иметь право аннулировать разрешительные документы.

Напомним, по данным Госстата, в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры на первичном рынке выросли на 5,4%, на вторичном - на 10,3%.

Отметим, по данным Государственной службы статистики, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры по 2018 год по Украине выросла на 14% с 2940 до 3352 грн. На первом месте по стоимости аренды город - Киев - 6 636 грн. Далее идут Одесская область (5 457 грн) и Львовская области - 4 488 грн.