Госстат обнародовал рейтинг стоимости аренды квартир в регионах Украины

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Киеве стоимость аренды почти вдвое превышает среднюю по Украине

Государственная служба статистики обнародовала данные относительно средних потребительских цен на товары и услуги по Украине в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2018 год по Украине выросла на 14% с 2940 до 3352 грн.

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры, декабрь 2018 года, грн

www.ukrstat.gov.ua

На первом месте по стоимости аренды город - Киев - 6 636 грн. Далее идут Одесская область (5 457 грн) и Львовская области - 4 488 грн.

Самые дешевые квартиры, по данным Госстата, в Сумской области (2 022 грн), Ивано-Франковской области (1 960 грн) Луганской области (1 783 грн).

Напомним, потребительские цены в Украине в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,8%. По данным Государственной службы статистики, за 2018 год (до декабря 2017 года) цены в Украине выросли на 9,8%.

Как сообщает РБК-Украина, Национальный банк подтвердил данные Государственной службы статистики относительно уровня цен за 2018 год: цифры Госстата совпадают с данными мониторинга НБУ, который он уже три года проводит в онлайн-режиме на сайтах супермаркетов.