В Україні планують унормувати діяльність ріелторів

Фонд державного майна разом з фахівцями у сфері продажу нерухомості розробив проект закону "Про брокерську діяльність у сфері нерухомості". Про це в.о. голови ФДМ написав на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив очільник відомства, на сьогодні відсутнє будь-яке законодавче регулювання брокерської діяльності, немає нормативної бази, яка б встановлювала загальні правила діяльності в цій сфері.

"І головне не визначено правових наслідків за порушення законодавства. Це спричинило появу на ринку "сірих" ріелторів, діяльність яких є не завжди якісною і професійною, та інколи, навіть, шахрайством", - розповів він.

Відповідно до законопроекту, брокер це особа, яка має трирічний досвід роботи агента з нерухомості, успішно склала кваліфікаційний іспит, отримала кваліфікаційний сертифікат брокера з нерухомості та інформація про нього міститься в Державному реєстрі брокерів з нерухомості та суб’єктів брокерської діяльності.

Провадити брокерську діяльність у сфері нерухомості зможе виключно суб’єкт брокерської діяльності, який має у своєму штаті хоча б одного брокера з нерухомості. Також законопроект передбачає агента з нерухомості, яким є помічник брокера. Агент повинен пройти професійну підготовку та отримати свідоцтво про проходження навчання, розповів Трубаров.

Згідно із законопроектом, брокер буде зобов’язаний кожні три роки підтверджувати кваліфікацію шляхом складання кваліфікаційного іспиту. Державне регулювання брокерської діяльності у сфері нерухомості здійснюватиметься Фондом державного майна України, який матиме право анулювати дозвільні документи.

Нагадаємо, за даними Держстату, у I кварталі 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири на первинному ринку зросли на 5,4%, на вторинному - на 10,3%.

Відзначимо, за даними Державної служби статистики, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири по 2018 рік за Україні зросла на 14% з 2940 до 3352 грн. На першому місці за вартістю оренди місто - Київ - 6 636 грн. Далі йдуть Одеська область (5 457 грн) і Львівська області - 4 488 грн.