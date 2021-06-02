Рада упростила выплату компенсаций медикам

"За" проголосовали 337 нардепов.

Речь идет о страховых выплатах медикам, которые получили инвалидность вследствие коронавирусной болезни.

В комитете по вопросам здоровья нации подчеркивали, что ситуация с проведением таких выплат пока совершенно неудовлетворительная. На начало апреля средства от государства получили лишь десять человек, а процедура выплат остается зарегулированной и бюрократической.

Вносится изменению в статью 39 закона "О защите населения от инфекционных болезней".

Эта норма определяет, что страховая выплата производится медикам в случае установления инвалидности в течение одного календарного года. Бюджетный кодекс определяет период календарного года с 1 января по 31 декабря.

Однако ограничение календарным годом не позволяет провести выплаты медику, который заболел в 2020 году, а получил группу инвалидности в 2021 году. Закон убирает привязку к календарному году и предоставляет возможность получить выплаты тем медикам, которые через эту техническую неточность были лишены права на средства от государства.