В Украине планируют создать свою версию "Акта Магнитского"

Фото: Алексей Макеев (facebook com oleksii makeiev)

Министерство иностранных дел Украины планирует создать свою версию американского "Акта Магнитского", который получит название "Акт Сенцова". Это будет процедура наложения санкций за нарушение прав человека.

Об этом рассказал посол по особым поручениям и спецпредставитель по санкционной политике Алексей Макеев.

По словам Макеева, украинский "Акт Сенцова" станет процедурой наложения санкций и дальнейшего преследования иностранных чиновников, которые системно нарушают права человека.

Также, санкции будут распространяться на тех должностных лиц, которые обвиняются в организации и заказе убийств, похищений, пыток и бесчеловечного обращения, в вынесении неправомерных и политически мотивированных приговоров.

Напомним, вчера Европейский союз официально продлил на полгода персональные санкции против России за аннексию Крыма, под ограничения попали 175 человек и 44 организации.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывал ЕС продолжать санкционное давление на Россию.