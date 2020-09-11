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В Україні планують створити свою версію "Акта Магнітського"

Київ, П'ятниця 11 вересня 2020 15:57
В Україні планують створити свою версію "Акта Магнітського"
Фото: Олексій Макеєв (facebook com oleksii makeiev)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України планує створити свою версію американського "Акта Магнітського", який отримає назву "Акт Сенцова". Це буде процедура накладання санкцій за порушення прав людини.

Про це розповів посол з особливих доручень та спецпредставник з санкційної політики Олексій Макеєв.

За словами Макеєва, український "Акт Сенцова" стане процедурою накладання санкцій і подальшого переслідування іноземних чиновників, які системно порушують права людини.

Також, санкції будуть поширюватися на тих посадовців, які обвинувачуються в організації та замовленні вбивств, викрадень, тортур і нелюдського поводження, у винесенні неправомірних та політично вмотивованих вироків.

Нагадаємо, вчора Європейський союз офіційно продовжив на півроку персональні санкції проти Росії за анексію Криму, під обмеження потрапили 175 осіб та 44 організації.

Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав ЄС продовжувати санкційний тиск на Росію.

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