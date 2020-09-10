ЕС официально продлил персональные санкции против России

Фото: ЕС продлил санкции против России (flickr com libereurope)

Европейский союз официально продлил санкции против России за подрыв территориальной целостности Украины. Санкции продлены еще на полгода.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

Сообщается, что сегодня Совет ЕС принял решение продлить санкции против лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Санкции будут действовать еще как минимум на 6 месяцев - до 15 марта 2021 года.

"Существующие ограничительные меры предусматривают как ограничения на поездки, так и заморозку активов, и будут по-прежнему применяться к 175 лицам и 44 организациям. Решение принято Советом в письменном виде. Правовые акты будут опубликованы в Официальном вестнике 11 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина ожидает, что Евросоюз введет новые ограничения в отношении Москвы за строительство Керченского моста с материковой России в оккупированный Крым.

До этого, Россия расширила персональные санкции против Украины - в российский санкционный список, в частности, попали пятый президент Петр Порошенко и бывший нардеп Святослав Вакарчук.