В Украине планируют создать органы по расследованию детских преступлений

В Украине планируют создать следственные подразделения по расследованию преступлений с участием детей. Они будут проводить специальное следствие с учетом особенностей работы с детьми в конфликте с законом и жертвами.
Об этом в своем Twitter сообщил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов.
"Планируем с руководителем Национальной полиции Украины Игорем Клименко создать следственные подразделения по расследованию преступлений с участием детей. На практике будет спецследствие, что учтет особенности работы с детьми в конфликте с законом и жертвами", - сообщил Мамедов.
Он пояснил, что создание следственных подразделений по расследованию преступлений с участием детей станет следующим этапом к созданию системы ювенальной юстиции.
Напомним, ранее заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко анонсировал создание нового органа в Украине.
Уже на этой неделе начнет свою работу Конгресс региональных властей. Он поможет наладить постоянный диалог между местными властями и правительством.
Конгресс будет состоять из двух палат. Первая - местные власти, председатели ОТГ, райсовета. Вторая - главы обладминистраций и советов. В офисе президента будет постоянно действующий офис Конгресса.
В президиум конгресса будут входить по три представителя из палат, министры и руководство офиса, включая президента.