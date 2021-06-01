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В Украине на этой неделе заработает Конгресс региональных властей: чем будет заниматься

Новина українською →
Украина, Вторник 01 июня 2021 12:00
В Украине на этой неделе заработает Конгресс региональных властей: чем будет заниматься Фото: в Украине на этой неделе заработает Конгресс региональных властей (president.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

В Украине уже на этой неделе начнет свою работу Конгресс региональных властей. Новый орган поможет наладить постоянный диалог между местной властью и правительством.

Об этом рассказал в интервью "Интерфакс-Украина"мзаместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Он (Конгресс - ред.) начинает свою работу на этой неделе - в Хмельницком с заседания Палаты местных властей, где будет присутствовать президент. Там же будут избраны члены президиума Конгресса", - рассказал Тимошенко.

По его словам, Конгресс будет состоять из двух палат. "Первая - местная власть, председатели ОТГ, райсовета. Вторая - главы обладминистраций и советов. В офисе президента будет постоянно действующий офис Конгресса. И это будет не "пустой" орган", - заверил зампред ОП.

В президиум Конгресса, по его словам, будут входить по три представителя из палат, министры и руководство Офиса, включая президента.

"У большинства представителей на местах вопросы, с которыми им нужно "достучаться" до Кабинета Министров в решении того или иного вопроса своего региона, а в Офисе президента есть такая возможность, мы в этом им будем помогать. Это нужно для постоянного диалога с региональными властями", - пояснил Тимошенко.

Напомним, ранее председатель партии "Слуги народа" Александр Корниенко рассказал РБК-Украина, что законопроект о местном референдуме выписан достаточно хорошо, но будут дискуссии. Его могут принять во время шестой сессии работы парламента.

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