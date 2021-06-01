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Діти

В Україні планують створити органи з розслідування дитячих злочинів

Автор: Владислав Красінський, Андрій Василюк

В Україні планують створити слідчі підрозділи з розслідування злочинів за участі дітей. Вони проводитимуть спеціальне слідство з урахуванням особливостей роботи з дітьми у конфлікті з законом і жертвами.

Про це РБК-Україна повідомив заступник Генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

"Плануємо з керівником Національної поліції України Ігорем Клименком створити слідчі підрозділи з розслідування злочинів за участі дітей. На практиці буде спецслідство, що врахує особливості роботи з дітьми у конфлікті з законом і жертвами", - сказав Мамедов.

Він пояснив, що створення слідчих підрозділів з розслідування злочинів за участі дітей стане наступним етапом до створення системи ювенальної юстиції.

Мамедов наголосив, що за 24 роки з моменту прийняття Конвенції щодо прав дитини, держоргани так і не спромоглися ані розробити, ані імплементувати правосуддя, дружнє до дитини.

"А тим часом, кількість жертв злочинів зростає. З початку року їх вже майже 2 тисячі, кількість суїцидів або спроб збільшуються з геометричною прогресією, поширюються випадки сексуального насильства, активно діють кіберзлочинці, залучаючи дітей до створення порнографічних матеріалів", - розповів заступник генпрокурора.

Мамедов пояснив, що всі ці дії вимагають оперативного реагування і під час розслідування потребують специфічних знань, адже слідчі спецпідрозділів Нацполіції працюватимуть, як з неповнолітніми в конфлікті з законом, так і з жертвами злочинів та свідками правопорушень.

"Постраждалі діти вимагають не тільки спеціального підходу, а в, першу чергу, надання психологічної та медичної допомоги. Тому створення ювенального слідчого підрозділу не лише є кроком до створення повноцінної системи ювенальної юстиції, а й можливість ефективного розслідування кримінальних проваджень та досягнення цілей правосуддя", - додав Мамедов.

Нагадаємо, раніше заступник голови ОП Кирило Тимошенко анонсував створення нового органу в Україні. Вже цього тижня почне свою роботу Конгрес регіональної влади. Він допоможе налагодити постійний діалог між місцевою владою та урядом.

Конгрес складатиметься з двох палат. Перша - місцева влада, голови ОТГ, райради. Друга - голови обладміністрацій та рад. В Офісі президента буде постійно діючий офіс Конгресу.

До президії Конгресу входитимуть по три представники з палат, міністри та керівництво Офісу, включаючи президента.

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