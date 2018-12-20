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В Украине планируют создать базу данных отчетности госпредприятий

Новости » Политика    20.12.2018 - 11:28
В Украине планируют создать базу данных отчетности госпредприятий
Фото: Степан Кубив (Виталий Носач, РБК-Украина)

Минэкономразвития в 2019 году начнет создавать базу данных отчетности госпредприятий, находящихся в подчинении центральных органов исполнительной власти

В Украине в 2019 году планируют создать единую базу данных отчетности государственных предприятий. Об этом заявил министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что в следующем году Минэкономразвития начнет создавать единую базу данных отчетности госпредприятий, которые находятся в подчинении центральных органов исполнительной власти.

В ведомстве отметили, что это поможет добиться прозрачности финансовой отчетности государственных предприятий.

В Украине планируют создать базу данных отчетности госпредприятий

Напомним, ранее Кабинет министров Украины внес изменения в порядок подачи финансовой отчетности, приведя его в соответствие с требованиями отдельных положений закона.

Отметим, в закон о бухгалтерском учете и финансовой отчетности включены основные положения Директивы ЕС о годовой, консолидированной и связанной отчетности определенных типов предприятий, которая утвердила новые условия подачи отчетности, а также новый порядок оценки определенных видов активов и обязательств, доходов и расходов. В связи с этим возникла необходимость внести изменения в порядок подачи финансовой отчетности, утвержденный постановлением Кабинета министров от 28 ноября 2000 года.

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Новости Украины Степан КубивМинистерство экономического развития и торговли
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