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В Україні планують створити базу даних звітності держпідприємств

Новини » Політика    20.12.2018 - 11:28
В Україні планують створити базу даних звітності держпідприємств
Фото: Степан Кубів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Мінекономрозвитку в 2019 році почне створювати базу даних звітності держпідприємств, які перебувають у підпорядкуванні центральних органів виконавчої влади

В Україні у 2019 році планують створити єдину базу даних звітності державних підприємств. Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Повідомляється, що в наступному році Мінекономрозвитку почне створювати єдину базу даних звітності держпідприємств, які перебувають у підпорядкуванні центральних органів виконавчої влади.

У відомстві зазначили, що це допоможе домогтися прозорості фінансової звітності державних підприємств.

В Україні планують створити базу даних звітності держпідприємств

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України вніс зміни порядок подання фінансової звітності, привівши його у відповідність до вимог окремих положень закону.

Зазначимо, закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність включені основні положення Директиви ЄС про річний, консолідованої і пов'язаної звітності певних типів підприємств, яка затвердила нові умови подання звітності, а також новий порядок оцінки певних видів активів і зобов'язань, доходів і витрат. У зв'язку з цим виникла необхідність внести зміни до порядку подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету міністрів від 28.11.2000.

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Новини України Степан КубівМіністерство економічного розвитку і торгівлі
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