Кабмин внес изменения в порядок подачи финансовой отчетности

Кабмин дополнил перечень предприятий, которые подают отчетность по международным стандартам

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок подачи финансовой отчетности, приведя его в соответствие с требованиями отдельных положений закона. Копия соответствующего документа есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, в закон о бухгалтерском учете и финансовой отчетности включены основные положения Директивы ЕС о годовой, консолидированной и связанной отчетности определенных типов предприятий, которая утвердила новые условия подачи отчетности, а также новый порядок оценки определенных видов активов и обязательств, доходов и расходов. В связи с этим возникла необходимость внести изменения в порядок подачи финансовой отчетности, утвержденный постановлением Кабинета министров от 28.11.2000.

Согласно принятым изменениям, дополнен перечень предприятий, которые составляют финансовую отчетность по международным стандартам. Также изменения касаются подачи отчетности, составленной на основе таксономии в едином электронном формате; подачи отдельными категориями предприятий вместе с финансовой отчетностью отчета об управлении и отчета о платежах в пользу государства; обнародования финансовой отчетности в соответствии с требованиями, установленными законом; подачи консолидированной финансовой отчетности.

Фото: изменения порядка подачи финансовой отчетности

Напомним, ранее сообщалось, что украинское правительство приняло стратегию модернизации учета и финансовой отчетности в государственном секторе до 2025 года.