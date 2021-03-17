В Украине планируют продать до 25 тюрем с аукциона

Глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что в стране планируют продать до 25 тюрем. В бюджет пойдет 30% выручки от продажи.

Об этом он заявил в интервью "Украинским новынам" .

По его словам, 70% выручки от продажи Минюст оставляет себе.

"Где-то 22-25 мы в конце концов и продадим. За какое время - это зависит от нормативного регулирования", - сообщил он.

Министр отметил, если эта норма будет продлена на год, то будут продолжать и в следующем году.