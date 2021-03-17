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В Україні планують продати до 25 в'язниць з аукціону

Автор: Анастасія Рокитна

Голова Міністерства юстиції України Денис Малюська повідомив, що в країні планують продати до 25 в'язниць. До бюджету піде 30% виручки від продажу.

Про це він заявив в інтерв'ю "Українським новинам".

За його словами, 70% виручки від продажу Мін'юст залишає собі.

"Десь 22-25 ми врешті-решт і продамо. За який час - це залежить від нормативного регулювання", - повідомив він.

Міністр зазначив, що якщо ця норма буде продовжена на рік, то будуть продовжувати і в наступному році.

Раніше Денис Малюська говорив, що першу таку установу планували продати вже на початку березня 2021 року.

Нагадаємо, в минулому році Мін'юст планував виставити на продаж близько 30 законсервованих в'язниць.

Як повідомляло РБК-Україна, в 2021 році Мін'юст планує продати як мінімум чотири в'язниці.

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