В Україні планують продати до 25 в'язниць з аукціону

Голова Міністерства юстиції України Денис Малюська повідомив, що в країні планують продати до 25 в'язниць. До бюджету піде 30% виручки від продажу.
Про це він заявив в інтерв'ю "Українським новинам".
За його словами, 70% виручки від продажу Мін'юст залишає собі.
"Десь 22-25 ми врешті-решт і продамо. За який час - це залежить від нормативного регулювання", - повідомив він.
Міністр зазначив, що якщо ця норма буде продовжена на рік, то будуть продовжувати і в наступному році.
Раніше Денис Малюська говорив, що першу таку установу планували продати вже на початку березня 2021 року.
Нагадаємо, в минулому році Мін'юст планував виставити на продаж близько 30 законсервованих в'язниць.
Як повідомляло РБК-Україна, в 2021 році Мін'юст планує продати як мінімум чотири в'язниці.