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В Украине планируют отменить льготное налогообложение на топливо

Фото: в Украине планируют отменить льготное налогообложение на топливо (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине планируют отменить льготное налогообложение на топливо. Законопроект был внесен в Верховную раду.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на страницу законопроекта.

Текста на сайте Рады пока нет.

Как утверждает народный депутат Ярослав Железняк, согласно его информации, законопроект предусматривает:

  • возврат акцизного сбора для всех видов топлива без исключения;
  • возврат НДС на топливо до 20%.

Сейчас НДС составляет 7%.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинцы смогут заправить бесплатно свои машины на АЗС WOG с помощью гуманитарной платформы "єДопомога"

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