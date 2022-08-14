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В Україні планують скасувати пільгового оподаткування на пальне

Фото: в Україні планують скасувати пільгового оподаткування на пальне (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні планують скасувати пільгове оподаткування на пальне. Законопроєкт було внесено до Верховної ради.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сторінку законопроєкту.

Тексту на сайті Ради поки що немає.

Як стверджує народний депутат Ярослав Железняк, згідно з його інформацією, законопроєкт передбачає:

  • повернення акцизного збору для всіх видів палива без виключення;
  • повернення ПДВ на паливо до 20%.

Наразі ПДВ становить 7%.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що українці зможуть заправити безкоштовно свої автівки на АЗС WOG за допомогою гуманітарної платформи "єДопомога"

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