В Украине планируют отменить льготное налогообложение на топливо. Законопроект был внесен в Верховную раду.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на страницу законопроекта .

Как утверждает народный депутат Ярослав Железняк, согласно его информации, законопроект предусматривает:

Текста на сайте Рады пока нет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинцы смогут заправить бесплатно свои машины на АЗС WOG с помощью гуманитарной платформы "єДопомога"

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