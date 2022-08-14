В Украине планируют отменить льготное налогообложение на топливо
Фото: в Украине планируют отменить льготное налогообложение на топливо (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине планируют отменить льготное налогообложение на топливо. Законопроект был внесен в Верховную раду.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на страницу законопроекта.
Текста на сайте Рады пока нет.
Как утверждает народный депутат Ярослав Железняк, согласно его информации, законопроект предусматривает:
- возврат акцизного сбора для всех видов топлива без исключения;
- возврат НДС на топливо до 20%.
Сейчас НДС составляет 7%.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что украинцы смогут заправить бесплатно свои машины на АЗС WOG с помощью гуманитарной платформы "єДопомога"
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