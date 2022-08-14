Фото: в Україні планують скасувати пільгового оподаткування на пальне (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні планують скасувати пільгове оподаткування на пальне. Законопроєкт було внесено до Верховної ради.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сторінку законопроєкту.

Тексту на сайті Ради поки що немає. Як стверджує народний депутат Ярослав Железняк, згідно з його інформацією, законопроєкт передбачає: повернення акцизного збору для всіх видів палива без виключення;

повернення ПДВ на паливо до 20%. Наразі ПДВ становить 7%.