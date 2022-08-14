В Україні планують скасувати пільгового оподаткування на пальне
Фото: в Україні планують скасувати пільгового оподаткування на пальне (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні планують скасувати пільгове оподаткування на пальне. Законопроєкт було внесено до Верховної ради.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на сторінку законопроєкту.
Тексту на сайті Ради поки що немає.
Як стверджує народний депутат Ярослав Железняк, згідно з його інформацією, законопроєкт передбачає:
- повернення акцизного збору для всіх видів палива без виключення;
- повернення ПДВ на паливо до 20%.
Наразі ПДВ становить 7%.
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