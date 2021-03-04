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В Украине первой дозой вакцины от коронавируса привили почти 10 тысяч человек

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине с начала вакцинации первую дозу прививки от коронавируса получили 9568 человек. За прошедшие сутки привили 2680 человек.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

За вчера больше всего прививок было сделано в Днепропетровской (350) области. За все время вакцинации - в Донецкой области (840).

В целом, за сутки ситуация с вакцинацией в регионах такая:

  • Винницкая область - 60 прививок;
  • Волынская область - 90 прививок;
  • Днепропетровская область - 350 прививок;
  • Донецкая область - 220 прививок;
  • Житомирская область - 50 прививок;
  • Закарпатская область - 30 прививок;
  • Запорожская область - 50 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 54 прививок;
  • Киевская область - 310 прививок;
  • Кировоградская область - 80 прививок;
  • Луганская область - 80 прививок;
  • Львовская область - 60 прививок;
  • Киев - 90 прививок;
  • Николаевская область - 120 прививок;
  • Одесская область - 100 прививок;
  • Полтавская область - 70 прививок;
  • Ровенская область - 200 прививок;
  • Сумская область -40 прививок;
  • Тернопольская область - 228 прививок;
  • Харьковская область - 60 прививок;
  • Херсонская область - 50 прививок;
  • Хмельницкая область - 88 прививок;
  • Черкасская область - 60 прививок;
  • Черновицкая область - 40 прививок;
  • Черниговская область - 100 прививок.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до конца недели в Украине должны выйти на показатель в 10 тысяч привитых людей в сутки.

Также РБК-Украина писало, что записались на вакцинацию уже 100 тысяч украинцев.

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Новости Украины Министерство здравоохранения Украинывакцина от коронавируса
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