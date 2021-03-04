В Украине первой дозой вакцины от коронавируса привили почти 10 тысяч человек

В Украине с начала вакцинации первую дозу прививки от коронавируса получили 9568 человек. За прошедшие сутки привили 2680 человек.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины .

За вчера больше всего прививок было сделано в Днепропетровской (350) области. За все время вакцинации - в Донецкой области (840).

В целом, за сутки ситуация с вакцинацией в регионах такая: