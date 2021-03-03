Степанов: до конца недели должны выйти на 10 000 вакцинированных в сутки
Вакцинация в Украине до конца недели должна выйти на уровень не менее 10 000 привитых человек в сутки. На сегодня главная задача - обеспечить поставки вакцин.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Вакцинация идет тем путем, который мы сразу запланировали… До конца этой недели я поставил задание, чтобы было не меньше 10 000 мы вакцинировали в сутки медицинских работников или бойцов ООС. Дальше мы постепенно будем наращивать количество", - отметил Степанов.
По его словам, возможности украинской медицинской системы - вакцинировать от 5 до 7 млн человек в месяц.
"Главное, чтобы была доступна вакцина, потому что сейчас срываются контракты и переносятся даты поставок", - добавил Степанов.
Напомним, на сегодня от коронавируса в Украине вакцинировали уже 6 888 человек. А за минувшие сутки - 1 983.
Кроме того, Степанов отметил, что Украина готова к третьей волне COVID.
"Не секрет, что мир уже стоит на пороге третьей волны коронавируса. Наша медицинская система готова к ней, но высоту волны можем сгладить мы с вами. Ответ прост - вакцинация", - отметил министр.