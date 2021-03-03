ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Степанов: до конца недели должны выйти на 10 000 вакцинированных в сутки

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 12:03
Степанов: до конца недели должны выйти на 10 000 вакцинированных в сутки Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Вакцинация в Украине до конца недели должна выйти на уровень не менее 10 000 привитых человек в сутки. На сегодня главная задача - обеспечить поставки вакцин.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вакцинация идет тем путем, который мы сразу запланировали… До конца этой недели я поставил задание, чтобы было не меньше 10 000 мы вакцинировали в сутки медицинских работников или бойцов ООС. Дальше мы постепенно будем наращивать количество", - отметил Степанов.

По его словам, возможности украинской медицинской системы - вакцинировать от 5 до 7 млн человек в месяц.

"Главное, чтобы была доступна вакцина, потому что сейчас срываются контракты и переносятся даты поставок", - добавил Степанов.

Напомним, на сегодня от коронавируса в Украине вакцинировали уже 6 888 человек. А за минувшие сутки - 1 983.

Кроме того, Степанов отметил, что Украина готова к третьей волне COVID.

"Не секрет, что мир уже стоит на пороге третьей волны коронавируса. Наша медицинская система готова к ней, но высоту волны можем сгладить мы с вами. Ответ прост - вакцинация", - отметил министр.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика вакцинация Максим Степанов COVID-19
NEWS
Без поездов и на жестком карантине. Какая ситуация в областях "красной зоны"
Без поездов и на жестком карантине. Какая ситуация в областях "красной зоны"
DAILY
Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК