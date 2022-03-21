В Украине на период войны изменили правила финмониторинга

"Верховная Рада изменила правила финансового мониторинга на период военного положения: теперь каждый может положить свои деньги в банк на военное время без применения процедур финмониторинга", - пишет партия.

Банк не будет устанавливать источник происхождения средств, если они были внесены наличными на текущий счет. Зато сумма не должна превышать 400 тысяч гривен, если клиент не предоставил соответствующие документы или же сведения.

"В случае наличия подозрения, что внесенные клиентом банка - физическим лицом наличные денежные средства являются активами, связанными с терроризмом и его финансированием, распространением оружия массового уничтожения и его финансированием, банк обязан немедленно, без предварительного уведомления клиента - физического лица, заморозить эти активы и немедленно сообщить в Службу безопасности Украины в установленном законодательством порядке", - заявил председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев