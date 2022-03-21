В Україні на період війни змінили правила фінмоніторингу

"Верховна Рада змінила правила фінансового моніторингу на період воєнного стану: відтепер кожен може покласти свої гроші в банк на військовий час без застосування процедур фінмоніторингу", - пише партія.

Банк не встановлюватиме джерело походження коштів, якщо вони були внесені готівкою на поточний рахунок. Натомість сума не повинна перевищувати 400 тисяч гривень, якщо клієнт не надав відповідні документи або ж відомості.

"У разі наявності підозри, що внесені клієнтом банку - фізичною особою готівкові кошти є активами, пов’язаними з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, банк зобов’язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта - фізичної особи, заморозити ці активи та негайно повідомити Службу безпеки України в установленому законодавством порядку", - заявив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев