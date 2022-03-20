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Глава Минфина исключил дефолт Украины

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Украина, Воскресенье 20 марта 2022 08:58
Глава Минфина исключил дефолт Украины Фото: министр финансов Сергей Марченко (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Александр Белоус

Украина в настоящее время обслуживает свои долги в полном объеме. Дефолт стране не угрожает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра финансов Сергея Марченко во время телемарафона 19 марта.

"Дефолт нам не угрожал и не угрожает. Во-первых, не такая большая, особенно в этом году, у нас долговая нагрузка. Во-вторых, мы тщательно обслуживаем наши долги. Такие слова мы не употребляем", - сказал он.

При этом он выразил надежду, что для России дефолт "вскоре наступит".

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Министерство финансов Украины
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