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В Украине перезапустят систему агрострахования: Рада одобрила закон

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Украина, Четверг 01 июля 2021 11:38
В Украине перезапустят систему агрострахования: Рада одобрила закон Фото: Рада одобрила закон для перезапуска агрострахования в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине перезапустят систему агрострахования. Верховная рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №5104.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 311 нардепов.

Прописан механизм предоставления господдержки с/х товаропроизводителям для страхования продукции.

Документ определил участников рынка страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой, требования к ним, их права и обязанности; объекты страхования, страховые продукты, страховые риски, страховые случаи.

Установлены требования к договорам страхования с государственной поддержкой.

"Господдержка страхования сельскохозяйственной продукции заключается в предоставлении из госбюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям денежных средств в виде возмещения до 60 процентов стоимости страхового платежа (страховой премии), начисленного по договорам страхования", - указано в законе.

Прописано, что конкретный размер компенсации будет определяться, исходя из возможностей госбюджета.

Отменяется страхование сельскохозяйственной продукции через Аграрный страховой пул.

Закон уточняет полномочия Уполномоченного органа, осуществляющего госнадзор за страховой деятельностью.

В документе указано, что коллективное сельскохозяйственное предприятие, с/х кооперация и фермерское хозяйство также получат государственную поддержку на страхование сельскохозяйственной продукции.

Напомним, в конце апреля Рада приняла этот закон за основу.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров усилил помощь фермерским хозяйствам. Аграрии смогут получить субсидию в сумме 5000 гривен на гектар.

КМУ также расширил государственную финансовую поддержку сельхозпроизводителей. В 2021 году на помощь планируют направить дополнительные 500 млн гривен.

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