В Украине перезапустят систему агрострахования: Рада одобрила закон
В Украине перезапустят систему агрострахования. Верховная рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №5104.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
"За" проголосовали 311 нардепов.
Прописан механизм предоставления господдержки с/х товаропроизводителям для страхования продукции.
Документ определил участников рынка страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой, требования к ним, их права и обязанности; объекты страхования, страховые продукты, страховые риски, страховые случаи.
Установлены требования к договорам страхования с государственной поддержкой.
"Господдержка страхования сельскохозяйственной продукции заключается в предоставлении из госбюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям денежных средств в виде возмещения до 60 процентов стоимости страхового платежа (страховой премии), начисленного по договорам страхования", - указано в законе.
Прописано, что конкретный размер компенсации будет определяться, исходя из возможностей госбюджета.
Отменяется страхование сельскохозяйственной продукции через Аграрный страховой пул.
Закон уточняет полномочия Уполномоченного органа, осуществляющего госнадзор за страховой деятельностью.
В документе указано, что коллективное сельскохозяйственное предприятие, с/х кооперация и фермерское хозяйство также получат государственную поддержку на страхование сельскохозяйственной продукции.
Напомним, в конце апреля Рада приняла этот закон за основу.
Как писало РБК-Украина, Кабинет министров усилил помощь фермерским хозяйствам. Аграрии смогут получить субсидию в сумме 5000 гривен на гектар.
КМУ также расширил государственную финансовую поддержку сельхозпроизводителей. В 2021 году на помощь планируют направить дополнительные 500 млн гривен.