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В Україні перезапустять систему агрострахування: Рада схвалила закон

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Україна, Четвер 01 липня 2021 11:38
В Україні перезапустять систему агрострахування: Рада схвалила закон Фото: Рада схвалила закон для перезапуску агрострахування в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні перезапустять систему агрострахування. Верховна рада схвалила в другому читанні відповідний законопроект №5104.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 311 нардепів.

Прописаний механізм надання держпідтримки с/г товаровиробникам для страхування продукції.

Документ визначив учасників ринку страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, вимоги до них, їх права та обов'язки; об'єкти страхування, страхові продукти, страхові ризики, страхові випадки.

Встановлені вимоги до договорів страхування з державною підтримкою.

"Держпідтримка страхування сільськогосподарської продукції полягає в наданні з держбюджету сільськогосподарським товаровиробникам грошових коштів у вигляді відшкодування до 60 відсотків вартості страхового платежу (страхової премії), нарахованого за договорами страхування", - вказано у законі.

Прописано, що конкретний розмір компенсації буде визначатися, виходячи з можливостей держбюджету.

Скасовується страхування сільськогосподарської продукції через Аграрний страховий пул.

Закон уточнює повноваження Уповноваженого органу, який здійснює держнагляд за страховою діяльністю.

У документі зазначено, що колективне сільськогосподарське підприємство, с/г кооперація і фермерське господарство також отримають державну підтримку на страхування сільськогосподарської продукції.

Нагадаємо, в кінці квітня Рада прийняла цей закон за основу.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів посилив допомогу фермерським господарствам. Аграрії зможуть отримати субсидію в сумі 5000 гривень на гектар.

КМУ також розширив державну фінансову підтримку сільгоспвиробників. У 2021 році на допомогу планують направити додаткові 500 млн гривень.

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