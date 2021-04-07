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Кабмин расширил господдержку аграриев: им дополнительно предоставят 500 млн гривен

Новина українською → Украина, Среда 07 апреля 2021 14:14
Кабмин расширил господдержку аграриев: им дополнительно предоставят 500 млн гривен Фото: Кабмин расширил господдержку аграриев (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинет министров расширил государственную финансовую поддержку сельхозпроизводителей. В 2021 году на помощь планируют направить дополнительные 500 млн гривен.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.

В частности, на господдержку страхования с/х продукции пойдет 50 млн грн; на возмещение потерь от повреждения посевов с/х культур в результате чрезвычайных ситуаций - 240 млн грн.

Кроме того, средства направят на государственную поддержку:

  • с/х производителей, которые используют мелиорированные земли - 50 млн грн;
  • производителей органической с/х продукции - 50 млн грн;
  • области картофелеводства - 60 млн грн.

Также на субсидии в расчете на единицу обрабатываемых угодий пойдет 50 млн грн. Планируется выплачивать 3500 грн дотации на 1 га посева гречки.

Напомним, в конце февраля президент Владимир Зеленский подписал закон о снижении ставки НДС для аграриев с 20% до 14%.

Как писало РБК-Украина, парламент принял этот документ 17 декабря 2020 года. Законопроект поддержали 255 народных депутатов.

Следует отметить, что в прошлом году нардепы хотели обязать малых фермеров ежегодно платить 6 тысяч гривен за каждый гектар земли, независимо от дохода.

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