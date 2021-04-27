В Украине хотят перезапустить систему агрострахования: Рада приняла закон за основу

В Украине хотят перезапустить систему агрострахования. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №5104.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 286 парламентариев.

Предлагаются изменения в Налоговый кодекс в части увеличения ставки налога на доход по договорам страхования сельскохозяйственной продукции на 0,5 процентных пункта. В дальнейшем эти средства будут направлены на поддержку страхования с/х продукции.

Предусматриваются и изменения в ЗУ "Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой".

Прописан механизм предоставления господдержки с/х товаропроизводителям для страхования продукции. Определяются участники рынка страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой, требования к ним, их права и обязанности; объекты страхования, страховые продукты, страховые риски, страховые случаи, требования к договорам страхования с государственной поддержкой.

Размер частичного возмещения таким товаропроизводителям страховых платежей (премий) определяется на уровне до 60 процентов ввиду практики предыдущих периодов действия аналогичных программ поддержки.

В документе предусмотрено, что конкретный размер компенсации будет определяться, исходя из возможностей государственного бюджета.

Кроме того, отменяется страхование сельскохозяйственной продукции через Аграрный страховой пул.

Закон уточняет полномочия Уполномоченного органа, осуществляющего государственный надзор за страховой деятельностью.

Согласно проекту, коллективное сельскохозяйственное предприятие, с/х кооперация и фермерское хозяйство также получат государственную поддержку на страхование сельскохозяйственной продукции.