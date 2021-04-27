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В Украине хотят перезапустить систему агрострахования: Рада приняла закон за основу

Новина українською → Украина, Вторник 27 апреля 2021 17:25
В Украине хотят перезапустить систему агрострахования: Рада приняла закон за основу Фото: Рада приняла за основу закон о перезапуске системы агрострахования (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине хотят перезапустить систему агрострахования. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №5104.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 286 парламентариев.

Предлагаются изменения в Налоговый кодекс в части увеличения ставки налога на доход по договорам страхования сельскохозяйственной продукции на 0,5 процентных пункта. В дальнейшем эти средства будут направлены на поддержку страхования с/х продукции.

Предусматриваются и изменения в ЗУ "Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой".

Прописан механизм предоставления господдержки с/х товаропроизводителям для страхования продукции. Определяются участники рынка страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой, требования к ним, их права и обязанности; объекты страхования, страховые продукты, страховые риски, страховые случаи, требования к договорам страхования с государственной поддержкой.

Размер частичного возмещения таким товаропроизводителям страховых платежей (премий) определяется на уровне до 60 процентов ввиду практики предыдущих периодов действия аналогичных программ поддержки.

В документе предусмотрено, что конкретный размер компенсации будет определяться, исходя из возможностей государственного бюджета.

Кроме того, отменяется страхование сельскохозяйственной продукции через Аграрный страховой пул.

Закон уточняет полномочия Уполномоченного органа, осуществляющего государственный надзор за страховой деятельностью.

Согласно проекту, коллективное сельскохозяйственное предприятие, с/х кооперация и фермерское хозяйство также получат государственную поддержку на страхование сельскохозяйственной продукции.

Напомним, Кабинет министров усилил помощь фермерским хозяйствам. Аграрии смогут получить субсидию в сумме 5000 гривен на гектар.

Как писало РБК-Украина, КМУ расширил государственную финансовую поддержку сельхозпроизводителей. В 2021 году на помощь планируют направить дополнительные 500 млн гривен.

Так, в конце февраля президент Владимир Зеленский подписал закон о снижении ставки НДС для аграриев с 20% до 14%.

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