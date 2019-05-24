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Украине передали 60 заключенных украинцев из ОРДЛО

Новости » Политика    24.05.2019 - 14:23
Украине передали 60 заключенных украинцев из ОРДЛО
Фото: заключенные украинцы с ОРДЛО (facebook.com/denisovaombudsman)

Это уже пятый этап передачи заключенных из ОРЛО

Боевики передали Киеву еще 60 украинцев, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Она заявила, что это уже пятый этап передачи заключенных из ОРЛО.

"С декабря 2018 года по май 2019 мы переместили 255 осужденных. Из них 105 человек или их родственники непосредственно обращались ко мне с заявлениями о переводе", - рассказала омбудсмен.

По ее словам, в течение 2014 - 2019 годов из оккупированных территорий переведено 454 осужденных.

"Готова забрать всех граждан Украины, отбывающих наказание на оккупированных частях Донбасса и выразили желание переместиться на контролируемую правительством Украины территорию для продолжения отбывания наказания", - добавила она.

Напомним, в прошлом месяце в городе Счастье (Луганск) Украине передали 60 украинцев, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывавших наказание за совершенные преступления

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