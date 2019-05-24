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Україні передали 60 ув'язнених українців з ОРДЛО

Новини » Політика    24.05.2019 - 14:23
Україні передали 60 ув'язнених українців з ОРДЛО
Фото: ув'язнені українці з ОРДЛО (facebook.com/denisovaombudsman)

Це вже п’ятий етап передачі ув’язнених з ОРЛО

Бойовики передали Києву ще 60 українців, які перебували в пенітенціарних установах Луганської області та на момент окупації Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook українського омбудсмена Людмили Денісової.

Вона заявила, що це вже п’ятий етап передачі ув’язнених з ОРЛО.

"З грудня 2018 року по травень 2019 ми перемістили 255 засуджених. З них 105 осіб або їхні родичі безпосередньо зверталися до мене із заявами про переведення", - розповіла омбудсмен.

За її словами, протягом 2014 - 2019 років з окупованих територій переведено 454 засуджених.

"Готова забрати усіх громадян України, які відбувають покарання на окупованих частинах Донбасу і висловили бажання переміститися на контрольовану урядом України територію для продовження відбування покарання", - додала вона.

Нагадаємо, минулого місяця у місті Щастя (Луганськ) Україні передали 60 українців, які перебували в пенітенціарних закладах Луганської області та на момент окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за скоєні злочини

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