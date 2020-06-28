В Украине из-за паводка пострадали 250 населенных пунктов, - Шмыгаль

Из-за паводка на западе Украины пострадали 250 населенных пунктов в пяти областях. Подтоплено 7,5 тысяч жилых домов, разрушены дороги и мосты.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

Шмыгаль заявил, что больше всего пострадала Ивано-Франковская область. На ликвидацию последствий непогоды Кабмин уже выделил более 700 млн гривен.

"Это поможет провести эвакуацию, оказать пострадавшим помощь и жилье. В наших приоритетах - спасти жизни людей, восстановить инфраструктуру и предотвратить подобные катастрофы в будущем. Поэтому эти выделенные средства далеко не последние", - написал он.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине из-за наводнения остаются обесточенными 11 населенных пунктов.

Отметим, что на западе Украины продолжают ликвидировать последствия дождевого паводка, в результате было эвакуировано 1656 человек.

Кроме того, синоптики предупредили о возможных паводках в Киевской и Одесской областях.