В Україні через паводок постраждали 250 населених пунктів, - Шмигаль

Шмигаль заявив, що на ліквідацію наслідків паводку виділять ще кошти
Через паводок на заході України постраждали 250 населених пунктів в п’яти областях. Підтоплено 7,5 тисяч житлових будинків, зруйновані дороги та мости.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Шмигаль заявив, що найбільше постраждала Івано-Франківська область. На ліквідацію наслідків негоди Кабмін вже виділив понад 700 млн гривень.
"Це допоможе провести евакуацію, надати постраждалим допомогу та житло. У наших пріоритетах - врятувати життя людей, відновити інфраструктуру й запобігти подібним катастрофам у майбутньому. Тому ці виділені кошти далеко не останні", - написав він.
Нагадаємо, станом на сьогодні в Україні через повінь залишається знеструмленими 11 населених пунктів.
Зазначимо, на заході України продовжують ліквідовувати наслідки дощового паводку, в результаті було евакуйовано 1656 людей.
Крім того, синоптики попередили про можливі паводки в Київській та Одеській областях.
Автор: Анастасия Рокитна