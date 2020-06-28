В Україні через паводок постраждали 250 населених пунктів, - Шмигаль

Через паводок на заході України постраждали 250 населених пунктів в п’яти областях. Підтоплено 7,5 тисяч житлових будинків, зруйновані дороги та мости.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль заявив, що найбільше постраждала Івано-Франківська область. На ліквідацію наслідків негоди Кабмін вже виділив понад 700 млн гривень.

"Це допоможе провести евакуацію, надати постраждалим допомогу та житло. У наших пріоритетах - врятувати життя людей, відновити інфраструктуру й запобігти подібним катастрофам у майбутньому. Тому ці виділені кошти далеко не останні", - написав він.

Нагадаємо, станом на сьогодні в Україні через повінь залишається знеструмленими 11 населених пунктів.

Зазначимо, на заході України продовжують ліквідовувати наслідки дощового паводку, в результаті було евакуйовано 1656 людей.

Крім того, синоптики попередили про можливі паводки в Київській та Одеській областях.