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В Украине на Пасху усилили контроль на дорогах и в местах отдыха

Новина українською → Украина, Воскресенье 02 мая 2021 13:15
В Украине на Пасху усилили контроль на дорогах и в местах отдыха Фото: силовики усиленно дежурят в местах отдыха и на дорогах (mvs.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Правоохранители в день празднования Пасхи, 2 мая, усилили контроль на дорогах и в рекреационных зонах отдыха граждан. За соблюдением правопорядка в усиленном режиме следят как пешие, так и автопатрули полиции.

Об этом заявил глава Национальной полиции Александр Фацевич, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Правоохранители будут следить, в частности, и за соблюдением строгих карантинных ограничений, которые действуют в некоторых регионах.

"Нацеливаю работу патрульных нарядов, групп реагирования патрульной полиции на жесткий контроль соблюдения правил дорожного движения, особенно, что касается управления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также необходимо увеличить присутствие полицейских у зон отдыха, водоемов и в курортных зонах и морских побережьях в южных регионах государства", - отметил Фацевич.

Ранее в МВД сообщали, что Пасхальная ночь в Украине прошла спокойно и без серьезных нарушений.

Также РБК-Украина писало, что в Одессе силовики усилили охрану центральных площадей в связи с проведением мероприятий по чествованию жертв трагедии 2 мая 2014 года.

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