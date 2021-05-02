В Украине на Пасху усилили контроль на дорогах и в местах отдыха

Правоохранители в день празднования Пасхи , 2 мая, усилили контроль на дорогах и в рекреационных зонах отдыха граждан. За соблюдением правопорядка в усиленном режиме следят как пешие, так и автопатрули полиции.

Об этом заявил глава Национальной полиции Александр Фацевич, передает пресс-служба Министерства внутренних дел .

Правоохранители будут следить, в частности, и за соблюдением строгих карантинных ограничений, которые действуют в некоторых регионах.

"Нацеливаю работу патрульных нарядов, групп реагирования патрульной полиции на жесткий контроль соблюдения правил дорожного движения, особенно, что касается управления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также необходимо увеличить присутствие полицейских у зон отдыха, водоемов и в курортных зонах и морских побережьях в южных регионах государства", - отметил Фацевич.