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В Україні на Великдень посилили контроль на дорогах і в місцях відпочинку

Новость на русском → Україна, Неділя 02 травня 2021 13:15
В Україні на Великдень посилили контроль на дорогах і в місцях відпочинку Фото: силовики посилено чергують у місцях відпочинку та на дорогах (mvs.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Правоохоронці в день святкування Пасхи, 2 травня, посилили контроль на дорогах і в рекреаційних зонах відпочинку громадян. За дотриманням правопорядку в посиленому режимі стежать як піші, так і автопатрулі поліції.

Про це заявив глава Національної поліції Олександр Фацевіч, передає прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Правоохоронці стежитимуть, зокрема, і за дотриманням строгих карантинних обмежень, які діють в деяких регіонах.

"Націлюю роботу патрульних нарядів, груп реагування патрульної поліції на жорсткий контроль дотримання правил дорожнього руху, особливо, що стосується управління в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Також необхідно збільшити присутність поліцейських у зон відпочинку, водоймищ і в курортних зонах і морських узбережжях в південних регіонах держави ", - зазначив Фацевіч.

Раніше в МВС повідомляли, що Пасхальна ніч в Україні пройшла спокійно і без серйозних порушень.

Також РБК-Україна писало, що в Одесі силовики посилили охорону центральних площ у зв'язку з проведенням заходів з вшанування жертв трагедії 2 травня 2014 року.

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