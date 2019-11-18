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В Україні очікуються заморозки і густий туман

Новини » Суспільство     18.11.2019 - 12:59
В Україні очікуються заморозки і густий туман
Фото: туман в Україні (РБК-Україна)

На сході очікуються заморозки до -5

Погода в Україні найближчої ночі та вранці 19 листопада буде туманною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр в Facebook.

Повідомляється, що в найближчі три доби опади не очікуються, лише вночі 20 листопада у північних та Вінницькій областях, а також 21 листопада на заході місцями пройде невеликий дощ.

"Найближчої ночі та вранці у більшості областей погіршуватимуть видимість тумани", - йдеться в повідомленні.

Температура повітря завтра і післязавтра в західних областях, на Одещині та в Криму вночі від +2 до +8, вдень від +8 до +15. На решті території вночі від 0 до +5, найближчої ночі у східній частині від -1 до -5, вдень від +3 до +9. У четвер на більшій частині території країни очікується зниження температури на 3-6 градусів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні 18 листопада погіршиться, сильний туман очікується у більшості областей. Температура повітря вдень у північних, центральних і східних областях буде коливатись від +5 до +9. У західних та південних регіонах вдень від +9 до +13.

Сьогодні в Україні похолодає до +5
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