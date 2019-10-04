Синоптики предупредили о сильных заморозках

Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях заморозки достигнут -5

Погода в Украине на следующей неделе ухудшится, ожидаются заморозки до -6. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Сообщается, что ночью 7-9 октября в северных, западных и центральных областях заморозки в воздухе достигнут -5.

Кроме того, в следующий понедельник в южных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-6, ночью 7-9 октября по Киеву сильные заморозки в воздухе 0-3.

Напомним, синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на выходные. Ожидаются резкое понижение температуры воздуха и снег. В частности, завтра ожидаются дожди, в Черновицкой, Сумской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Харьковской областях и Днепропетровской области. В столице также холодно, температура воздуха достигнет 11+14 градусов днем.

Отметим, что сегодня в Украине резко похолодало. Восток, центр, север и юг Украины сегодня накрыли дожди и грозы. В частности, дожди в Черниговской, Сумской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.