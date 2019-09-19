В Украине ожидается ухудшение погодных условий

Погода в Украине ночью 20 и 21 сентября на территории страны ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, ночью в пятницу, 20 сентября, во Карпатах ожидаются заморозки, температура воздуха опустится до 0 +2 градусов.

Ночью в субботу, 21 сентября, в Украине, кроме юга, на поверхности почвы ожидаются заморозки. Температура воздуха опустится до 0 +3 градусов (I уровень опасности).

Напомним, ранее в Украинском Гидрометцентре сообщили об ухудшении погодных условий во второй половине сентября и приход заморозков в центральные области и Карпаты. Заморозки ожидаются в горных районах, а также местами в Черниговской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях.

Как сообщало РБК-Украина, 18 сентября в Карпатах выпал снег. На горе Поп Иван Черногорский была облачная погода, а также порывы ветра, которые достигали скорости 5-6 м/с. Температура воздуха упала до 0.

В свою очередь, синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на 20 сентября и сообщила, что в Украине будет прохладно с возможными осадками почти на всей территории страны. Также она отметила, что ночь на субботу почти на всей территории страны местами возможны заморозки 0 +3 градуса.