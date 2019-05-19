В Украине ожидается ухудшение погодных условий

В западных, Винницкой и Одесской областях сегодня, 19 мая, ожидаются грозы (І уровень опасности, желтый). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Кроме того, 20 мая в западных областях и в Винницкой области ожидаются грозы, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах и Прикарпатье днем значительные дожди (І уровень опасности, желтый).

Напомним, по данным синоптиков, 19 мая на востоке Украины сухо и малооблачно, днем от +24 до +29, ночью от +12 до +17. В центральных регионах преимущественно без осадков, дожди пройдут только в Винницкой области, днем от +25 до +29, ночью от +13 до +15. На юге тепло и без осадков, днем от +25 до +29, ночью от +15 до +18. В Крыму днем от +26 до +28, ночью от +13 до +15.

Кроме того, согласно прогнозу Укргидрометцентра, в понедельник, 20 мая 2019, будет солнечной и теплой, но западные регионы продолжит заливать сильными ливнями.

Отметим, в Хмельницкой области из-за непогоды в субботу, 18 мая, сработала автоматическая система защиты электролиний и электрораспределительного оборудования, в результате чего был обесточен 71 населенный пункт в 12 районах.