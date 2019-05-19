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В Хмельницкой обл. из-за непогоды обесточено более 70 населенных пунктов

Новости » Происшествия    19.05.2019 - 13:26
В Хмельницкой обл. из-за непогоды обесточено более 70 населенных пунктов
Фото: непогода в Украине (km.dsns.gov.ua)

Было обесточено 71 населенный пункт в 12 районах области

В Хмельницкой области из-за непогоды в субботу, 18 мая, сработала автоматическая система защиты электролиний и электрораспределительного оборудования в результате чего был обесточен 71 населенный пункт в 12 районах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По причине срабатывания автоматических систем защиты электролиний и электрораспределительного оборудования обесточен 71 населенный пункт в 12 районах области", - сообщили спасатели.

Также они рассказали, что к ликвидации последствий непогоды привлечено 113 человек личного состава, 30 единиц техники и 33 мотопомпы.

"Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются", - добавили в ГСЧС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Ивано-Франковской области затоплены сотни домов. Ухудшение погоды в западной части Украины привело к затоплению около 300 домов в селе Ямница Тисменицкого района Ивано-Франковской области.

Напомним, что в Украине предупредили о подтоплении из-за подъема уровня воды. По данным синоптиков, через значительные осадки 19-21 мая на реках бассейна Прит'яти уровень воды поднимется на 0,2-0,8 м с последующим затоплением заводей и сельхоз угодий.

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