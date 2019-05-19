На западе Украины продолжают идти дожди

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве малооблачно, днем до +26

Погода в Украине 19 мая 2019 будет преимущественно теплой и без осадков, дожди ожидаются только в западных областях страны, температура воздуха днем будет достигать +29. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины сухо и малооблачно, днем от +24 до +29, ночью от +12 до +17. В центральных регионах преимущественно без осадков, дожди пройдут только в Винницкой области, днем от +25 до +29, ночью от +13 до +15. На юге тепло и без осадков, днем от +25 до +29, ночью от +15 до +18. В Крыму днем от +26 до +28, ночью от +13 до +15.

На западе Украины ожидаются дожди с грозами, днем от +23 до +27, ночью от +12 до +16. В северных регионах без осадков, днем от +24 до +27, ночью от +11 до +14.

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 19 мая сухо и тепло, днем от +24 до +26, ночью от +13 до +15, ветер восточный, 5-10 м/сек.