В понедельник запад продолжит заливать дождями

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дожди пройдут также в Винницкой, Житомирской и местами в Одесской областях

Погода в Украине в понедельник, 20 мая 2019, будет солнечной и теплой, но западные регионы продолжит заливать сильными ливнями. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу синоптика Наталки Диденко Facebook.

Как сообщила синоптик, завтра в западных, Винницкой, Житомирской и местами в Одесской областях ожидаются сильные ливни с грозами. Также прогнозируются шквалы ветра и местами вероятен град.

"Остальные территории - сухо, солнечно. Будет преобладать в Украине очень теплая, до жары, погода. В течение дня +22...+28, на юге и востоке +27...+32 градуса", - отметила Диденко.

Отмечается, что погода в Киеве 20 мая будет сухой и теплой. Температура будет колебаться от +27 до +27.

Кроме того, Диденко предупредила, что 21-22 мая дожди с грозами распространятся на большинство областей Украины. Также ожидается снижение температуры воздуха.

Напомним, в Укргидрометцентре предупредили, что 19 мая в Ровенской и Житомирской областях ожидается подъем уровня воды в реках, что может привести к подтоплению домов и сельскохозяйственных угодий. В ряде сел Рокитновского района возможно затопление домов. Также уровень воды поднимется на реках в бассейне Припяти.