В Украине ожидается туман

Погода в Украине завтра, 22 октября, ухудшится, ожидается туман. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что 22 октября ночью и в первой половине дня по всей Украине ожидается туман, видимость 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).

Напомним, погода в Украине в конце октября-начале ноября будет прохладной, ожидается значительное похолодание и морозы. Температура может опуститься до -5 градусов мороза.

Также РБК-Украина сообщало, что на этой неделе погода в Украине в большинстве областей ожидается без осадков и со слабым ветром и туманами. Температура воздуха, по прогнозам, также не должна существенно меняться.

В Киеве, во вторник 22 октября, погода без осадков, ожидается туман. Дневная температура составит около +20 градусов, но из-за тумана столбики термометров могут пойти вниз.

Добавим также, что из-за погоды и большой площади возгорания наблюдается ухудшение воздуха в Голосеевском районе Киева. Сообщается, что в селе Романков, что в Обуховском районе, горит свыше 1,4 га торфяников.

Отметим, премьер-министр Алексей Гончарук сообщил об отсутствии официальных данных об аномальном загрязнении воздуха в Киеве. По его словам, сейчас эту информацию проверяют.