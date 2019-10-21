В Киеве на выходных установлен еще один температурный рекорд

Фото: осень в Киеве (РБК-Украина)

Так тепло в середине октября в Киеве еще не было за всю историю наблюдений

В субботу, 19 октября, после полудня столбик термометра поднялся до 23,3 градусов тепла, что на 2,1 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в этот день в 1957 году. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отметили в обсерватории, это уже четвертый температурный рекорд "бабьего лета" в Киеве.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, период сухой и теплой осенней погоды, который обычно называют "бабьим летом", продлится в Киеве до следующих выходных, 25-27 октября.

Как сообщало РБК-Украина, в субботу, 12 октября, в Киеве началось "бабье лето", а уже в воскресенье температура поднялась до 23,8 градусов, что на 0,4 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 2014 году.

Кроме того, после полудня во вторник, 15 октября, столбик термометра в Киеве поднялся до 24,1 градусов, что также является историческим рекордом.

Отметим "бабьим летом" обычно называют относительно длительный период теплой и сухой погоды. По данным Центральной геофизической обсерватории, самым коротким за последние годы "бабье лето" было в 2014 году, когда оно длилось всего 6 дней - с 11 до 16 октября, а самым длинным в 2012 году - 13 дней - с 25 сентября до 7 октября.