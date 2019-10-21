В Україні очікується туман

Погода в Україні завтра, 22 жовтня, погіршиться, очікується туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що 22 жовтня вночі та в першій половині дня по всій Україні очікується туман, видимість 200-500 метрів (I рівень небезпеки, жовтий).

Нагадаємо, погода в Україні у кінці жовтня-початку листопада буде прохолодною, очікується значне похолодання і морози. Температура може опуститися до -5 градусів морозу.

Також РБК-Україна повідомляло, що на цьому тижні погода в Україні у більшості областей очікується без опадів зі слабким вітром і туманами. Температура повітря, за прогнозами, також не повинна суттєво змінюватися.

У Києві, у вівторок 22 жовтня, погода без опадів, очікується туман. Денна температура становитиме близько +20 градусів, але через туман стовпчики термометрів можуть піти вниз.

Додамо також, що через погоду і велику площу загоряння спостерігається погіршення повітря в Голосіївському районі Києва. Повідомляється, що в селі Романків, що в Обухівському районі, горить понад 1,4 га торфовищ.

Відзначимо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив про відсутність офіційних даних про аномальне забруднення повітря в Києві. За його словами, зараз цю інформацію перевіряють.