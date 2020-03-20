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Дожди и тепло до +16: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     20.03.2020 - 08:00
Дожди и тепло до +16: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На западе, в частности в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, сегодня дождь

Погода в Украине 20 марта остается теплой, в западных областях дождь, но высокая температура. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На западе, в частности в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, сегодня дождь. Там температура воздуха днем составит +10+15, а ночью +4+6. На севере страны сухо, днем +10+12, а ночью +3+5. В восточных областях переменная облачность, без осадков, днем +12+15, а ночью +3+5.

Дожди и тепло до +16: прогноз погоды на сегодня

В центре страны без осадков, днем +10+15, а ночью +5+7. На юге страны сухо, днем +14+16, а ночью +1+7.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня сухо, днем +10+12, а ночью +5+7.

Дожди и тепло до +16: прогноз погоды на сегодня

Напомним, погода в Украине сильно испортится в течение ближайшей недели. Синоптики прогнозируют дожди со снегом, резкий спад температуры и морозы. По прогнозам, погода кардинально изменится уже в субботу, 21 марта. Синоптики прогнозируют дожди со снегом и резкое похолодание.

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