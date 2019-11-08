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В Украине ожидается сильный туман

Новости » Общество     08.11.2019 - 16:53
В Украине ожидается сильный туман
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Видимость ухудшится до 200-500 метров

В суботу, 9 ноября, в некоторых областях Украины ожидается туман, в связи с чем ухудшится видимость. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

Сообщается, что завтра ночью и утром в в Карпатах, южных и восточных областях ожидается туман. Из-за тумана видимость ухудшится до 200-500 метров.

"По прогнозам Укргидрометцентра 9 ноября ночью и утром в Карпатах, южных и восточных областях туман, видимость 200-500 м (2 уровень опасности, желтый). Будьте максимально внимательными за рулем и неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения", - говорится в сообщении.

Напомним, погода в Украине на выходных 9-10 ноября будет теплой, однако местами возможны небольшие осадки. В субботу в северных, западных и центральных областях пройдут дожди. В воскресенье осадки возможны лишь в Карпатах и на крайнем западе.

РБК-Украина также сообщало, что погода в Украине в субботу, 9 ноября, будет дождливой на западе, севере и в центральной части страны. По данным синоптика Натальи Диденко, дожди ожидаются в ночные и утренние часы, а днем они прекратятся.

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